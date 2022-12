Al GF Vip Nicole Murgia | la reazione di Vittoria Deganello

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Come vi avevamo annunciato, a breve nella Casa del Grande Fratello Vip 7 entreranno dei nuovi concorrenti e tra loro a quanto pare ci sarà anche l’attrice. Più che per i suoi ruoli, tuttavia,è conosciuta per le vicende di gossip che riguardano suo fratello Alessandroe la sua ex migliore amica, che non ha preso affatto bene la notizia… anzi! La “faida” familiare tra(prossima concorrente del GF Vip) eEra l’inizio dell’estate scorsa quando Alessandrolasciava la compagna Eleonora Mazzarini, da poco mamma del loro secondo figlio, per fidanzarsi con...