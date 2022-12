Time elegge Zelensky persona dell’anno | scelta politica e maschilista

Leggi su lucascialo

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Anche quest’anno ilha eletto la “” (The Person of the Year), ovvero colui o colei che si sono particolarmente distinti nel proprio campo, offrendo un gran servizio alla collettività. La2022 è stata individuata, senza molte sorprese, in Volodymyr. Come noto, presidente dell’Ucraina che sta guidando alla resistenza il L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.