Beautiful anticipazioni | Ridge furioso mentre Eric tentenna Finn chiede aiuto a Hope

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Che cosa succederà nella puntata diin onda domani, 9 dicembre 2022? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Los Angeles che ci rivelano proprio la trama della nuova puntata della soap di Canale 5. Come avrete visto, negli ultimi episodi in onda, il segreto die Quinn è durato pochissimo., Brooke e Katie hanno scoperto tutto in pochi giorni e adesso il Forrester deve fare i conti con le pressioni di suo figlio che non vuole che la relazione clandestina tra la Fuller e Carter proceda. Katie cerca di spiegare a Brooke che forseha diritto di decidere che cosa è meglio per lui. Anche il Forrester sembra essere convinto che i suoi figli non debbano intromettersi nelle sue decisioni…Ma che cosa succederà adesso? Scopriamolo con ledi. ...