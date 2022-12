Stazioni di polizia cinese in Italia? Il governo non esclude sanzioni

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) “Seguirò personalmente” il caso delle cosiddettediin“non escludo provvedimenti sanzionatori in caso di illegalità”. Lo ha dichiarato Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno, rispondendo alla Camera a un’interrogazione a risposta immediata presentata da Riccardo Magi, deputato e presidente di Più Europa. “Le forze di, in costante raccordo col comparto intelligence, hanno in corso un monitoraggio di massima tensione sulla questione”, ha aggiunto. Sono almeno le 102in 53 Paesi del mondo, 11 soltanto in(un record). Sono i numeri delledid’oltremare aperte delle autorità di pubblica sicurezza cinesi e raccontati dall’ultimo rapporto di Safeguard Defenders, ...

'Ad una prima valutazione - dice Nardella - trovo che sia un fatto grave che nascano in giro per l'Italia delle vere e proprie stazioni di polizia parallele, del tutto illegali perché non rientrano nell'ordinamento dello Stato. Suggerisco alla deputata di Forza Italia Erica Mazzetti di fare una interrogazione parlamentare al ..."Le forze di polizia, in costante raccordo col comparto intelligence, hanno in corso un monitoraggio di massima tensione sulla questione"