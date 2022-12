GF Vip 7 | chiesta la squalifica di Micol Incorvaia e Giaele De Donà | il motivo

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Nella Casa del Grande Fratello Vip 7 prosegue la faida tra Antonella Fiordelisi,De. La prima, infatti, non perdona le altre due (che tra loro sono molto amiche) di aver sparlato alle sue spalle, definendola limitata mentalmente, e addirittura ha chiesto agli autori dirle. A detta di Antonella, infatti,e Giale avrebbero detto anche altro a microfoni spenti. GF Vip 7, Antonella Fiordelisi accusaDeDopo la puntata del Grande Fratello Vip 7 andata in onda lunedì scorso, Antonella Fiordelisi ha accusatoDedi essere due false e invidiose. Come si ...

... due dei concorrenti del ' Grande Fratello'. L'ex volto di 'Forum' infatti non ha apprezzato ... per cambiare, siccome aspettavo i miei vestiti, gliel'ho. Non ho fatto nulla apposta per ...In ciascuna puntata, vedrete cinqueche grazie al trucco si renderanno irriconoscibili e si ... Mi sono sempreperché, dopo ascolti record, "Grimilde" non sia stato più riproposto. È stata ...Nel corso delle ultime ore è emersa la notizia secondo cui nella notte Antonino Spinalbese ha avuto un malore all'interno della casa del GF Vip ...Sul numero di Oggi in edicola racconta un regalo inatteso che le ha fatto il lockdown, il superpotere che usa contro le avances sgradite e la gavetta che l’ha ...