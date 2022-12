Santa Barbara | sabato visite per grandi e piccini alla caserma dei Vigili del fuoco di Bergamo

Leggi su bergamonews

(Di martedì 6 dicembre 2022). Domenica 4 dicembre è stata celebrata la Festa di, patrona deidel. Per questa occasione la Sede Centrale aprirà le porte al pubblico, con particolare riguardo a tutti i bambini,11 dicembre secondo il seguente orario: alle ore 9,00; alle ore 10,30; alle 14.00 e alle ore 15,30. In tale occasione verrà allestita, da parte dell’Associazione Nazionaledeldi, una “Pompieropoli” per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della sicurezza e della Protezione Civile. I partecipanti verranno coinvolti in un percorso con varie attività finalizzate, per i più piccoli,conoscenza del mestiere del “vigile del” e, per i più ...