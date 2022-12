“I Balcani occidentali possono contare sull’Italia” | da Tirana poi la Meloni difende la manovra “E’ seria”

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo "Penso che abbiamo una grande responsabilità conPaesi dei, specialmente dopo l'aggressione russa all'Ucraina". Parola di Giorgia Meloni: il premier è stato oggi a Tirana, in Albania, dove si è tenuto il vertice tra Unione ......Primo Ministro della Repubblica di Albania Edi Rama a margine del Vertice UE -di Tirana. Meloni e Rama hanno confermato l'importante cooperazione tra Italia e Albania in tutti...