Furti di auto tra la Costiera e la Valle del Sele | eseguite tre misure cautelari

(Di martedì 6 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNella mattinata odierna, la Compagnia dei Carabinieri di Salerno ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura, nei confronti di Roberto Pantò, Diego Camera e Michele Perillo, per concorso in furto aggravato. Tra marzo e giugno scorsi, a Vietri sul Mare (SA) e a Contursi Terme (SA), avrebbero rubato 5vetture di cui 2 sono state recuperate durante le indagini. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Primonumero

...Modena hanno proseguito la campagna informativa di sensibilizzazione per la prevenzione dei... tassativamente previsti dalla Legge, ma sempre in divisa ed a bordo di un'di servizio dai ......Modena hanno proseguito la campagna informativa di sensibilizzazione per la prevenzione dei... tassativamente previsti dalla Legge, ma sempre in divisa ed a bordo di un'di servizio dai ... Furti nelle case, in Abruzzo caccia all’auto dei ladri: avvistata anche in Molise Iniziano i preparativi di Natale, è tempo di regali, cene fra amici e speciali momenti di aggregazione. È anche il momento dei “guasta feste”, pronti ad entrare in azione rovinando così la più bella f ...Nel corso dei servizi di controllo del territorio che il Questore di Potenza ha inteso intensificare per un maggiore e più incisivo contrasto ai reati predatori, in particolare i furti in abitazione, ...