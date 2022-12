Mondiali Qatar 2022 | il tabellone e il calendario degli ottavi di finale

(Di lunedì 5 dicembre 2022) La fase a gironi deidelè terminata. Si è definito il quadrodiche sono già iniziate. Si prospetta una fase ad eliminazione diretta scoppiettante, con tante sorprese che potrebbero mettere in difficoltà le big, spinte dall’entusiasmo che si trascinano dalla fase a gironi. Nella prima partitadivittoria dell’Olanda contro gli USA, la gara si è conclusa 3-1. Ok anche l’Argentina, in gol Messi nel 2-1 contro l’Australia. IldiSabato 3 dicembre 16.00 Ottavo di1: OLANDA-USA 3-1 20.00 Ottavo di2: ARGENTINA-AUSTRALIA 2-1 Domenica 4 ...

...1' - Comincia Giappone - Croazia E' cominciata la gara degli ottavi di finale del Mondiale in...ammazza - europee Il Giappone ha vinto entrambe le sfide contro selezioni europee ai2022 ,...... pagelle Giappone Croazia Le pagelle dei protagonisti del match tra Giappone e Croazia valido per gli ottavi di finale dei2022. PAGELLE: GIAPPONE (3 - 4 - 3): Gonda 6; Tomiyasu 6, ...Chiesti chiarimenti al Ministro dello Sport del 05/12/2022 alle 16:50 L'esclusione di André Onana dalla spedizione mondiale in Qatar diventa un vero e proprio caso in Camerun. Negli ultimi giorni sono ...Vedi anche mondiali qatar 2022 Camerun, Onana saluta sui social: "Rispetto le decisioni" Una ricostruzione su cui ancora non ci sono certezze, ma che in Camerun sta facendo molto discutere. Inferociti ...