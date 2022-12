Bonus SOLO diesel | come si chiede “perchè benzina no” e nuovi prezzi 15 dicembre “sorpresona”

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Nonostante il taglio degli sconti al carburante, arriva ilche permetteràdal 15C’è una buona notizia sul fronte carburanti. Dal 2il governo ha deciso di tagliare lo sconto sulle accise che permetteva adi avere un prezzo alla pompa minore e più “accessibile”. Evidentemente le casse dello Stato stanno iniziando a soffrire e l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni ha optato per un innalzamento dei costi delle accise per aumentare le entrate. (riceverlo)Tuttavia, ci potrebbe essere una buona notizia in netto contrasto con le ultime, evidenti, preoccupazioni degli automobilisti, i quali hanno visto aumentare a dismisura il ...

Diverso, infatti, è il discorso quando si tratta die agevolazioni messi in campo dal governo. Ne è un chiaro esempio il reddito di cittadinanza che a partire dal 2023 sarà riconosciutoa ...... perché noi siamo in un mercato europeo e il tetto al contante ha sensose ce l'hanno tutti". ... Qui come avere il POS con ilsotto forma di credito d'imposta. . Dove acquistarli Quali ...Se si vive sulle Alpi o sull'Appennino, e se la famiglia supera le 4 persone e l'Isee non va oltre 20mila euro, il rimborso può arrivare a oltre 2.058 euro solo per il gas. Con il bonus luce ...Fino a 6mila euro per le spese 2021-2022 dei cuochi professionisti dipendenti o autonomi: domande online dal sito MiSE tra il 27 febbraio e il 3 aprile 2023.