Scossa di terremoto alle Eolie | magnitudo 4 6

(Di domenica 4 dicembre 2022) MESSINA (ITALPRESS) – Unadidi4.6 è stata registrata8.12 di questa mattina con epicentroisole. Lo riferisce INGV. “Al momento non ci risultano feriti e non si registrano danni particolari, la situazione è sotto controllo, solo qualche costone di roccia caduto a mare”, dice all'Italpress il sindaco di Lipari Riccardo Gullo, che sta monitorando il territorio. Il sisma è stato localizzato a 3 km di profondità nel Golfo di Patti, seguito da una secondapiù lieve di 2.08.18. “Ci sono giunte segnalazioni su piccoli crolli di roccia nelle zone di VMuria e via contrada Capistello – aggiunge – idem problemi in alcune abitazioni private. Ho chiesto espressamente alla Protezione ...