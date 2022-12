Usa ecco il B-21 “Raider” | può viaggiare senza equipaggio

Leggi su ilfogliettone

Gli Stati Uniti hanno svelato il loro nuovo bombardiere strategico stealth, il B-21 "", un dispositivo in grado di funzionaree di effettuare attacchi nucleari a lungo raggio, oltre a utilizzare armamenti convenzionali. Il velivolo è stato presentato durante una cerimonia presso l'impianto 42 dell'aeronautica militare di Northrop Grumman a Palmdale, in California. Le forze statunitensi ne avranno a disposizione fino a sei velivoli nei prossimi mesi. L'ultimo bombardiere di fabbricazione americana è stato il B-2 Spirit, presentato nel 1988. L'Aeronautica Militare ipotizza che, in caso di conflitto armato con la ...