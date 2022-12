(Di venerdì 2 dicembre 2022) Si è conclusa 27 a 25 la partita che ha sancito la conclusione della settima giornata ditra Jomie Cellini. La sfida, disputata infrasettimanalmente a pochi giorni dalla conclusione dell’undicesima giornata della regular season, ha permesso alla squadra campana di recuperare dei punti preziosi nella classifica generale. La temibile squadra diha potuto raggiungere in vetta alla graduatoria Cassa Rurale. Le due squadre si spartiscono la leadership, la penultima giornata del girone di andata è già alle porte e si terrà sabato prossimo. Cellini, team che insieme a Securfox Ferrara ha ancora un match da recuperare, ha tentato in tutti i modi di fermare la corsa diche solo nella parte ...

E con questa sono sei vittorie su sei partite. Non c'e che dire un'inizio di stagione veramente da incorniciare per il teamSenior della San Camillo Riviera. Le ragazze del presidente Giovanni Martini escono ancora vinvitrici anche dalla propria palestra battendo sabato scorso l'HB Mougins Mouans Sartoux per 33/27. La vastissima offerta di contenuti, invece, include il meglio della, con la Serie A Gold maschile e la Serie A1, la Champions League e la Bundesliga, la Serie A1 maschile e ... Pallamano femminile, Serie A: Salerno vince contro Padova e si porta al comando con Pontinia Trasferta a Mezzocorona per l'Handball Erice che sabato 3 dicembre alle 18 sarà ospite della squadra altoatesina e cerca la quinta vittoria di fila.