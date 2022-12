Legge di Bilancio | beffa per chi va in bicicletta | il governo Meloni ha tagliato i 94 milioni destinati alla realizzazione di piste ciclabili

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Ilhai fondi previsti indi– 94in due anni – per ladi, che sono l’unica vera garanzia per la sicurezza di chi va in bici. Si tratta di 47 + 47di euro per gli anni 2023 e 2024, che erano rimasti nel Fondo per lo sviluppo delle retiurbane istituito ddi160/2019 (art. 1 comma 47) e non ancora assegnati. Il vice-ministro Edoardo Rixi, contattato da ilfattoquotidiano.it, preferisce non commentare la notizia, sottolineando che le sue deleghe riguardano il mare e le ferrovie. Di certo nel gennaio 2021 proprio lui aveva chiesto al ...