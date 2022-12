La patriota Meloni lascia alla Lega la distruzione del Mezzogiorno

Il Fatto Quotidiano

dice No al Mes per motivi ideologici e perché loro si sentono i patrioti contro l'Europa. Ma chi è veramente ilChi fa veramente l'interesse degli italiani in questa vicenda: chi ...C'è qui la totale unità fra la nozione di patria - e lo dico da- e la nozione dei luoghi ... Mentre Lollobrigida ha ricordato che "Giorgia, nel primo intervento che ha fatto da ... Giorgia Meloni e il rave degli articoli determinativi: i patrioti odiano la lingua italiana La nomina di Giorgia Meloni come presidente del Consiglio e la formazione del governo di destra hanno avuto l’effetto di scoperchiare il verminaio della corruzione, malapolitica e disfacimento che att ...Via libera della Camera alla mozione contro la ratifica del Fondo Salva-Stati, con parere favorevole dell'esecutivo. Ma, diversamente dal passato, il rifiuto ...