Gli ultimi sondaggi | le intenzioni di voto

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano come ledidegli italiani a pochi giorni dalle elezioni politiche del 25 settembre siano ancor più radicate, cresce infatti non solo il consenso a Fratelli d'Italia ma soprattutto il gradimento verso Giorgia Meloni i cui primi atti da Presidente del Consiglio ed i suoi interventi in Parlamento hanno convinto gli elettori con Fratelli d'Italia che supera anche lo scoglio della manovra economica Continua a sinistra il calo del Pd, ormai distaccato di oltre un punto dal M5S L'ultimoo è di: Supermedia Youtrend del 1 dicembre FdI - 29,6 (+0,5% rispetto al 17 novembre) M5S - 17,3% (-0,1%) Pd - 16,6 (-0,2%) Lega - 8,4% (=) Azione/IV - 7,7% (-0,1%) FI - 6,9% (-0,1) ...

Intanto, sono giunti al calciatoreauguri della nazionale brasiliana, impegnata nei Mondiali in ... con 11 palloni d'oro in due, hanno monopolizzato neglianni il riconoscimento di France ...E' quanto emerge daglidati rilasciati da Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo ...scooter coprono i due terzi del mercato elettrico, con 9.416 unità immatricolate e una crescita ...Quando si giocheranno gli ottavi di finale dei Mondiali La Polonia di Zielinski, invece, giocherà domenica 4 dicembre alle ore 16 contro i campioni del mondo della Francia. Chiude il weekend degli ...Il premio è stato conferito da Ghemon. La storia di Marcello inizia sui tracciati di trail running. Non è nato in montagna, eppure il suo fascino gli risulta irresistibile. Una passione forte, pura, ...