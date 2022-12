Enrico Ruggeri | Cantautore Punk con la Coerenza di dire la Verità incurante degli attacchi ignoranti

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Domenica 20 novembre ho condotto per 10 ore una lungatta che dal titolo:, Vita, Salvezza. Questo il link per vederla integrale. C’erano personalità di tanti campi e tra gli artisti ho voluto anche, in quanto nella sua Vita ha interpretato egregiamente una costantenell’esprimere la. Tanti ospiti dellatta erano in studio, altri, come, in collegamento. Pur avendogli mandato il link per collegarsi, temevo non ci sarebbe riuscito per vari motivi. Innanzituttosta alla tecnologia come io al ballo. Rifiuta persino whatsapp. Ha un iPad che sa usare bene, ma in casi di collegamenti necessita di assistenza. Essendo domenica, quindi a casa e non ...