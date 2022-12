Ciclismo | individuato e denunciato il camionista che ha travolto e ucciso l’ex campione Davide Rebellin

Leggi su open.online

(Di venerdì 2 dicembre 2022) È statoilresponsabile dell’investimento mortale che hadilo scorso 30 novembre vicino allo svincolo autostradale di Montebello Vicentino. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un cittadino tedesco di 50 anni, trovato grazie alla collaborazione tra carabinieri e polizia tedesca. Dopo l’incidente l’uomo aveva tentato di fare perdere le sue tracce. È statoa piede libero, ma non posto in stato di fermo, perché il codice tedesco non prevede il reato di omicidio stradale. Attualmente si trova in Germania. La procura della Repubblica di Vicenza, ha aperto un fascicolo per omicidio stradale aggravato dall’omissione di soccorso. Secondo le prime ...