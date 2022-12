(Di venerdì 2 dicembre 2022) Sono in corso colloqui per organizzare untra il direttore generale dell'Rafael Grossi e il presidente russo Vladimir. Lo ha detto lo stesso Grossi alla Tass. "Sono ...

Agenzia ANSA

Sono in corso colloqui per organizzare un nuovo incontro tra il direttore generale dell'Rafael Grossi e il presidente russo Vladimir Putin. Lo ha detto lo stesso Grossi alla Tass. "...detto il...... Rafael Mariano Grossi, direttore generale dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (); ... il principe Faisal bin Farhan Al Saud, mentre ancora è ancora incerta la partecipazione del... Capo Aiea: 'Vedrò di nuovo Putin, stiamo negoziando l'incontro' - Europa Il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, ha detto a un corrispondente dell'agenzia Tass di avere in ...Sono in corso colloqui per organizzare un nuovo incontro tra il direttore generale dell'Aiea Rafael Grossi e il presidente russo Vladimir Putin. Lo ha detto lo stesso Grossi alla Tass. "Sono impazient ...