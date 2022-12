Camerun-Brasile | Mondiali 2022 | probabili formazioni e diretta TV

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Questa sera alle 20, allo stadio Lusail, si giocavalida per la terza giornata dei gironi deinel Gruppo G. Se i verdeoro sono già qualificati, tutto è ancora in discussione per la compagineense, che spera nel giusto incastro di risultato tra Svizzera e Serbia. Ecco dunque le ultime sullee sullatelevisiva di. Come arriva ilIlsi presenta alla sfida con un pareggio ed una sconfitta, maturati forse in modo inaspettato. Contro la Svizzera, nella sua prima gara in questo mondiale, la squadra africana ha patito per il gol messo a segno da Embolo. Contro la Serbia invece è arrivato un pirotecnico 3-3 che ha ...