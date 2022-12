Panificio Nazzareno a Ponte Milvio | panettoni artigianali e specialità natalizie

Leggi su funweek

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Se il Natale avesse un sapore e un odore sarebbero certamente quelli di un buon panettone, il dolce delle feste per eccellenza. Morbido, fragrante e soprattutto artigianale, proprio quello che si sforna in questo festoso periodo al, a Roma. Chi si trova di passaggio nei pressi di, in questi giorni, non potrà evitare di essere sedotto dai profumi che esala questo laboratorio, in cui si lavora alacremente per offrire ai romani i tradizionali prodotti delle festività. E una volta entrato, l’assaggio è d’obbligo: il palato non resterà deluso.: il panettone fresco artigianale È una lunga storia di passione e impegno, quella racchiusa tra le mura del civico 35 del Piazzale di, dove si sono ...