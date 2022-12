Macron si sveglia e accusa Biden di indebolire economia europea

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Finalmente qualcuno all’interno dell’Unionecomincia ad aprire gli occhi. E non uno qualsiasi, ma Emmanuel, presidente della Francia. Paese che insieme alla Germania da un ventennio detta l’agenda Ue, sebbene in una posizione di subalternità. Anche se la fuoriuscita della Merkel e l’indebolimento della Germania, stanno dando alla Francia una posizione sostanzialmente paritetica L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

Corriere della Sera

mario draghi olaf scholz emmanuel2 Federico Fubini per il 'Corriere della Sera' Tutte le dispute in Europa hanno in sé un'invisibile frontiera che è saggio non varcare mai. È la linea friabile che separa politica europea ed ...ha un accordo solido con gli spagnoli sul gas americano' e l'Italia vuole entrare in questa ... 'Tutto è questo è più importante del fatto che un ministro francese sie dice che il ... LUcraina al gelo, le tutele ai sindaci e Macron indagato | Prima Ora di Venerdì 25 novembre 2022