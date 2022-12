L’affondo di Lavrov sulla Nato | «I militari ucraini addestrati in Italia | Germania e Gran Bretagna»

(Di giovedì 1 dicembre 2022) L’addestramento militare degli«avviene anche nei territori dei Paesi della, come nel Regno Unito, ine in». Ad affermarlo è il ministro degli Esteri russo, Sergej, che accusa l’Alleanza Atlantica e gli Stati Uniti di partecipare direttamente alla guerra in corso, sia fornendo armi che addestrando personale militare. «Oltre all’addestramento sul loro territorio, riferisce, centinaia di istruttori occidentali lavorano direttamente sul terreno, mostrando aglicome sparare con le armi fornite».ha poi aggiunto che il sostegno dell’Occidente a Kiev passa anche attraverso l’invio di unnumero di mercenari nei territorie di aiuti da parte ...

