Giro d’Italia 2024 - tutte le classifiche | Filippo Fiorelli si porta in testa alla graduatoria a punti!

(Di domenica 5 maggio 2024) La frazione San Francesco al Campo-Santuario di Oropa (Biella), di 161 km, è stata la seconda deldi ciclismo su strada: dato che si è trattato di una frazione con arrivo in salita, sono cambiati tutti i leader delle quattro principali graduatorie individuali. Il vincitore odierno, lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), oltre ad aver vestito la Maglia Rosa, si èto anche inclassifica degli scalatori, mentre il belga Cian Uijtdebroeks (Team Visma Lease a Bike) è andato inriservata ai giovani, così come l’italiano(VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) ha preso ladella classifica a ...

