Incidente a Napoli - si costituisce il pirata della strada che ha ucciso Sara a Cavalleggeri

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di Ieri , giovedì 2 maggio 2024. Avellino – Al primo trimestre del 2024 le proiezioni delle tragedie sul lavoro continuano a rimanere drammaticamente stabili se non peggiori. In Campania da inizio anno sono 12 i morti sul lavoro da inizio ... Continua a leggere>>

Un doppio tragico incidente in cantieri differenti è costato la vita a due operai in provincia di Napoli, proprio all’indomani della Festa dei lavoratori del primo maggio. In tarda mattinata, a Lettere, i carabinieri sono intervenuti in Via Depugliano per il decesso di un 57enne. L’uomo, secondo ... Continua a leggere>>