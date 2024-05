Matteo Falcinelli - parla la madre | Polizia ha mentit - dopo arresto ha paura

Ancona - Momenti di panico nel tardo pomeriggio in pieno centro per una Zuffa tra stranieri scoppiata in piazza Roma . Il bilancio è di un arresto e due denunce . A finire in manette, un 18enne... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – " Matteo ha paura di tutti, è molto provato. Ha incubi di notte. Quando sono arrivata a Miami, con le lacrime, mi ha detto 'mamma mai in vita mia ho avuto bisogno di un tuo abbraccio così come ora'". Così Vlasta Studenicova, madre di Matteo Falcinelli , racconta a In Mezz'ora come le ... Continua a leggere>>

Matteo Falcinelli, parla la madre: "Polizia ha mentito, dopo arresto ha paura" - Il 25enne di Spoleto vittima di violenza durante un arresto choc a Miami. 'Voleva solo riprendere i suoi telefoni', afferma la donna ... Continua a leggere>>

Matteo Falcinelli arrestato a Miami, come sta La madre: «Molto provato, ha paura di tutti e ha incubi di notte» - Poi quando ha cominciato a chiedere agli agenti perché non lo stessero assistendo e non facessero il loro dovere a servizio dei cittadini, involontariamente tocca con un dito il badge di uno di loro a ... Continua a leggere>>

paura per due incendi nel centro di Trapani - paura nella notte a Trapani per due incendi divampati nel giro di poco tempo. Gli incendi si sono sviluppati in via Catito, ... Continua a leggere>>