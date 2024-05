911 e 911 Lone Star - le puntate di domenica 5 maggio 2024 su Rai 2 | trama e cast

(Di domenica 5 maggio 2024) Stasera nuovo doppio appuntamento con le serie create da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear Stasera, 5, su Rai 2 dalle 21:20, tornano 9-1-1, giunto alla quinta stagione, e il suo spin-off 9-1-1:, arrivato alla terza stagione. Le due serie, appartenenti al franchise creato da Ryan Murphy, sono state rinnovate per una nuova stagione, ma la serie madre è traslocata sull'ABC. 9-1-1: sinossi edell'episodio 'Paura di essere tagliati fuori' Bobby e la sua squadra affrontano una serie di interventi di emergenza, ognuno più impegnativo dell'altro. Il primo soccorso riguarda un'influencer che sviene in una sauna ma la squadra interviene prontamente per fornire assistenza medica e trasportarla in ospedale. Durante …

