Giro d' Italia 2024 - tappa 2 | Pogacar domina a Oropa ed è in maglia rosa Ordine d' arrivo e classifica

(Di domenica 5 maggio 2024) Santuario di(Biella), 5 maggio– La2 propone il primoin salita deld'. E che salita: quella diche nel 1999 fu teatro di una delle imprese più belle di Marco Pantani. Quasi come un ironico scherzo del destino, ai piedi dell'ascesa finale anche Tadejviene fermato da un guaio meccanico: stavolta non un salto di catena, ma una foratura (con tanto di scivolata) che non fermerà la marcia dello sloveno, che scatta a 4,5 km dal traguardo e si prende sia la frazione sia ladi Jhonatan Narvaez. Tra i big dellagenerale a pagare il dazio più pesante sono Ben O'Connor, curiosamente il primo che aveva provato a ...