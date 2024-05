Binaghi | Per Sinner scelta dolorosa ma giusta

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 5 maggio 2024) Roma, 5 mag. (askanews) – “Grazie a Jannik per essere venuto qua, gli fa onore. Perè un momento di difficoltà, la sua telefonata ieri è stata una coltellata a freddo”. Il presidente della federazione italiana tennis e Padel Angeloha voluto salutare l’altoatesino nel suo incontro con la stampa al Foro Italico. “Pensavo che l’allarme fosse rientrato – ha detto – Ero in riunione, ho visto la chiamata di Jannik e non ho avuto per mezz’ora la forza di richiamarlo. Doveva essere la sua festa, ma ancora una volta laè stata. Merito del suo staff di assoluto livello, probabilmente il migliore possibile. Ripeto quello che ho detto in un altro momento di difficoltà, durante la Davis: il suo obiettivo è a medio termine. La continuità, non è vincere un torneo importante come gli Internazionali o un ...