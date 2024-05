Alessandra Mazza - un centro di ascolto per chiedere aiuto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 5 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNon sono passati nemmeno tre mesi dalla tragedia di “San Valentino”, quando quel terribile 14 aprilemorì per mano del papà Costantino, che immediatamente dopo aver compiuto quell’estermo gesto si tolse la vita. (LEGGI QUI) La memoria della 35enne rivivrà attraverso un “Pronto soccorso emotivo”, uno sportello che intende offriree supporto a coloro che vivono situazioni di disagio psicologico, quello che attanagliava da tempo. L’iniziativa è promosso dall’Associazione Serino Humanitas , sarà inaugurato domani, lunedì 6 maggio alle 18:00 alla frazione Raiano, in Via Palmiro Iannelli 2. E’ attesa anche la presenza della mamma della giovane. “L’accoglienza dell’gratuito- fanno sapere i promotori dell’iniziativa- L’obiettivo: ...