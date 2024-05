Ordine d’arrivo Giro d’Italia 2024 - seconda tappa | Tadej Pogacar trionfa a Orop - 4° Lorenzo Fortunato

(Di domenica 5 maggio 2024) Calato il sipario sulladel. La San Francesco al Campo-Santuario dia di 161 km aveva connotati particolari, 25 anni dopo la clamorosa impresa di Marco Pantani del 1999, quando il Pirata si produsse in un’azione sull’erta finale sensazionale, recuperando e superando tutti i rivali dopo essere stato attardato per un problema meccanico Dopo i primi 93 km pianeggianti, i corridori hanno affrontato due GPM di terza categoria, ovvero Oasi Zegna (5,7 chilometri al 5,1% di pendenza media) e Nelva (3,2 chilometri al 6,6% di pendenza media). A seguire una lunga discesa verso Biella che ha portato il plotone verso l’ascesa conclusiva: 11,8 chilometri al 6,2% di pendenza media e punte massime al 13%. Duro soprattutto l’ultimo tratto: circa cinque chilometri ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa del Giro d’Italia 2024 . Saranno 161 i chilometri da percorrere da San Francesco al Campo al Santuario di Oropa, primo arrivo in salita di questa Corsa ... Continua a leggere>>

Sulla salita di Marco Pantani la storia praticamente si ripete a 25 anni di distanza. Nella seconda tappa del Giro d’Italia , arrivata sul Santuario d’Oropa, un déjà-vu timbrato Tadej Pogacar , che fora prima dell’ascesa, rientra in gruppo e stacca tutti , prendendosi anche la Maglia Rosa. Cinque ... Continua a leggere>>

Subito Tadej Pogacar: il grande favorito del Giro d'Italia 2024 conquista la seconda tappa e si piazza in testa alla classifica generale. Lo sloveno ha vinto per distacco la seconda tappa, con arrivo in salita presso il Santuario di Oropa. Il ... Continua a leggere>>

Tadej Pogacar vince la seconda tappa del Giro d'Italia 2024 e conquista la maglia rossa di leader della corsa. Lo sloveno della UAE si aggiudica la frazione di 161 km da San Francesco al Campo - Santuario di Oropa con arrivo in salita. ... Continua a leggere>>