Classifica Giro d’Italia 2024 - seconda tappa | Pogacar veste la maglia rosa Fortunat - -°, miglior italiano

(Di domenica 5 maggio 2024) La conclusione delladel2023 di ciclismo su strada, da San Francesco al Campo al traguardo del Santuario di Oropa (Biella), dopo 161 km, ha fatto cambiare padrone alla, la più ambita, la più significativa e rappresentativa della corsa a tappe italiana, che identifica tra tutti i corridori il leader dellagenerale, ora sulle spalle dello sloveno Tadej. Gli uomini disi sono giocati la vittoria odierna ed il simbolo del primato è stato conquistato senza particolari patemi dal corridore della UAE Team Emirates, che emulando Pantani ad Oropa ha vinto in solitaria e si è portato in testa con 45? di vantaggio sul britannico Geraint Thomas (INEOS Grenadiers). Terzo posto ...

Tadej Pogacar si prende la seconda tappa del Giro d’Italia . Lo sloveno, nonostante un piccola caduta causata da una foratura, riscatta la delusione di ieri e conquista la prima vittoria in carriera nella Corsa rosa nei 161 km da San Francesco al Campo a Santuario di Oropa . L’alfiere della UAE ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – Tadej Pogacar vince la seconda tappa del Giro d'Italia 2024 e conquista la maglia rossa di leader della corsa. Lo sloveno della UAE si aggiudica la frazione di 161 km da San Francesco al Campo-Santuario di Oropa con arrivo in salita. Pogacar chiude in 3h54'20'' arrivando da solo sul ... Continua a leggere>>

Il percorso del Giro d’Italia 2024 potrebbe cambiare. Sono, infatti, da valutare le condizioni della galleria “Capo di China” sulla super strada Cassino-Sora, in provincia di Frosinone, chiusa al traffico in seguito all’incendio di un autoarticolato con rimorchio avvenuto al suo interno nella ... Continua a leggere>>

Subito Tadej Pogacar: il grande favorito del Giro d'Italia 2024 conquista la seconda tappa e si piazza in testa alla classifica generale. Lo sloveno ha vinto per distacco la seconda tappa, con arrivo in salita presso il Santuario di Oropa. Il ... Continua a leggere>>

Tadej Pogacar vince la seconda tappa del Giro d'Italia 2024 e conquista la maglia rossa di leader della corsa. Lo sloveno della UAE si aggiudica la frazione di 161 km da San Francesco al Campo - Santuario di Oropa con arrivo in salita. ... Continua a leggere>>