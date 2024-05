Salernitana - Colantuono | Atalanta la più forte dopo l’Inte - onoriamo il campionato

(Di domenica 5 maggio 2024) Il tecnico della, Stefano, ha parlato al sito ufficiale del club granata, senza andare in conferenza stampa, in vista della sfida dicontro l’: “L’a mio avviso è la squadra piùdelr, al di là della classifica. Stanno attraversando un momento di grande forma quindi mi aspetto una gara difficile e mi auguro che i ragazzi a prescindere dal risultato maturato sul campo la scorsa settimana con la matematica retrocessione facciano comunque una partita importante. Servirà il massimo impegno perché queste sono squadre che possono fare male in ogni momento, ci vuole una gara perfetta per fare una buona prestazione. Alcuni giovani della Primavera si stanno allenando ...

