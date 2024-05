(Di domenica 5 maggio 2024) Milano, 5 mag. (askanews) – A fare gli onori di casa il premier Gabrielgià oggi all’eroporto di-Orly: dae il presidente cinese Xi Jinping si incontreranno acon il presidente francese Emmanuel. Secondo il quotidiano francese Le Monde, i presidenti intendono discutere delle guerre a Gaza e in Ucraina. I due concluderanno la loro visita con una cena nel ristorante di un amico d’infanzia disui Pirenei, secondo la stampa francese. Xi ha dunque iniziato la sua prima visita in Francia in cinque anni. Il programma di lavoro del presidente cinese comincia lunedì mattina con un incontro trilaterale con il capo della Commissione europea Ursula von der Leyen e, che in precedenza ha avuto colloqui con il cancelliere tedesco ...

Xi è atterrato a parigi: così Macron punta alla doppia tregua in Ucraina e a Gaza - Xi Jinping è arrivato in Francia per una visita di Stato di tre giorni. Emmanuel Macron proverà a giocare di sponda con il presidente cinese per sbloccare la situazione diplomatica in Ucraina e a Gaza ... Continua a leggere>>

M.O., Al Jazeera bandito in Israele, sospese trasmissioni da oggi - Milano, 5 mag. (askanews) - Il governo israeliano ha deciso oggi che il canale di notizie qatarino Al Jazeera sarà bandito nel paese. Nel ... Continua a leggere>>

Xi atterrato a parigi, accolto da attal: da domani con Macron - Milano, 5 mag. (askanews) - A fare gli onori di casa il premier Gabriel attal già oggi all'eroporto di parigi-Orly: da domanie il presidente ... Continua a leggere>>