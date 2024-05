Regionali Emilia Romagna - Lepore e la Fabbrica delle idee Bologna vuole condividere i tem - non guidare la discussione

(Di domenica 5 maggio 2024), 5 maggio 2024 – “Sono contento che il senatore Del Rio abbia ripreso la proposta di unain vista: sta iniziando a ricevere molta disponibilità. E, se vogliamo che l’abbia un futuro, è chiaro che non dovrà essere gestita da, ma dovranno essere coinvolti i sindaci, i parlamentari, i consiglieri uscenti, ma soprattutto il mondo del terzo settore e tutti i cittadini della regione”. Il sindaco Matteotorna sul tema di una ‘’ che porti a un programma condiviso in vistaelezioni in programma (con ogni probabilità) in autunno e al dopo Stefano Bonaccini, e ...

regionali Emilia Romagna, Lepore e la fabbrica delle idee. “Bologna vuole condividere i temi, non guidare la discussione” - Il sindaco torna sulle parole del senatore Del Rio, che aveva scongiurato un eventuale monopolio bolognese in vista delle elezioni in viale Aldo Moro. “Bene le primarie, ma non siano un disimpegno. Se ... Continua a leggere>>

A Padova è tornata la silicosi, la malattia dei minatori: 15 casi seguiti dall’Usl - I malati nel Padovano hanno al massimo 50 anni e lavorano marmi artificiali. Sarà attivata una task force regionale. Continua a leggere>>

Ex Gkn, la protesta torna in piazza. Appello del Collettivo di fabbrica: "Non per un posto. Ma per tutti" - Salvetti: "Da quattro mesi senza stipendio, costretti a licenziarci per disperazione ma noi abbiamo un piano". Il 18 maggio manifestazione a Firenze con ritrovo in via Mariti. La richiesta: "Intervent ... Continua a leggere>>