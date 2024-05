Probabili formazioni Lazio-Empoli | trentaseiesima giornata Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 5 maggio 2024) Ledi, match delladi. La partita è in programma alle 12:30 di domenica 12 maggio nella cornice di uno stadio Olimpico strapieno per l’occasione speciale: si celebreranno infatti gli eroi del primo Scudetto biancoceleste, quello del 1973-74. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky e Dazn, oltre che in streaming su NOW e Sky Go. Sarà però anche un match speciale per il campionato. Dopo il pareggio di Monza, lainsegue tre punti per continuare a sperare nella Champions. L’vuole avvicinare la salvezza. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Oltre al focus ...