La Francia presenta reclamo alla FIFA per il gol di Griezmann

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Lahato undopo che nella sfida giocata ieri contro la Tunisia, il calciatore Antoinesi è visto annullare una rete dal direttore di gara a seguito di un consulto VAR. Per questo motivo la Federcalcio francese ha scelto di agire di conseguenzaaveva segnato la rete del L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

... Karine Jean - Pierre, ha dichiarato che la legislazione 'significative opportunità per le ... alla presenza dei giornalisti, Macron ha detto chee Stati Uniti dovrebbero unire le forze ...... è a piede libero e somiglia proprio al giovane nordafricano che quella stessa sera sia ... Farida Rahouadj, Miveck Packa, Yves - Robert Viala, Patrick Ligardes / Paese, anno:, 2021 / ...Il giornalista e scrittore italo-australiano Andrea Perego torna in libreria con il suo nuovo romanzo "Il Gentiluomo", pubblicato da Supernova Edizioni.Negli ottavi l’Argentina se la vedrà contro i Socceroos australiani, mentre la Polonia dovrà vedersela contro la fortissima Francia. Il portierone polacco non può nulla, però, al 46' quando Mac Allist ...