Juve | titolo in borsa in ripresa | capitalizzazione a 710 milioni

MILANO - Nonostante la bufera causata dalle dimissioni del presidente Andrea Agnelli e dell'intero cda, seguite poi dalla richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura di Torino per l'ormai ex ......capitale sociale' e proseguire 'indebitamente la negoziazione del' in Borsa. L'intercettazione Il 21 luglio del 2021 sono seduti allo stesso tavolo, a cena, il direttore sportivo della...Mattia Grassani, legale del Napoli, ha parlato ai microfoni de Il Messaggero della questione Juventus: “Senza precedenti, anche perché riguarda la squadra più titolata che ...Avvio di seduta positivo a Piazza Affari per il club bianconero, che nei giorni scorsi ha visto dimettersi il presidente Agnelli e l'intero cda ...