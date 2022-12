Il makeup di Mercoledì Addams nella serie Netflix è trend su TikTok | cosa ha usato Jenna Ortega

Leggi su screenworld

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Ildiè andato virale su: tantissime ragazze vogliono provare a replicarlo per assomigliare atv di Tim Burton ora disponibile su. Infatti, la giovane attrice non solo ha entusiasmato gli spettatori per la sua interpretazione, ma anche per il suo beauty look, che ha perfettamente azzeccato la tendenza del trucco dark e un po’ gotico che va tanto di moda di questi tempi. @catquinn How to get’s soft goth smoky eye inWednesday! Three products: MAC script, carbon, and glitch in the matrix! Designed by Tara McDonald. Swatches by @Temptalia #macemployee ...