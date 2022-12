Dal Governo ok al nuovo decreto per Ischia | stanziati altri 10 milioni

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiA poco meno di una settimana dalla tragedia che ha colpito, il consiglio dei ministri vara uncon il quale stanzia ulteriori misure – che vanno ad aggiungersi ai 2 miliardi messi in campo subito dopo l’alluvione – per far fronte all’emergenza che ha messo in ginocchio l’isola. Palazzo Chigi stanzia ulteriori 10e blocca per i cittadini di Casamicciola e Lacco Ameno i versamenti tributari, le cartelle esattoriali e i contributi e termini per gli adempimenti fino a giugno 2023. Sospesi fino alla fine dell’anno anche i termini processuali, rinviate a dopo il 31 dicembre le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti. Posticipato alla fine del prossimo anno, infine, il termine per lo smantellamento dei tribunali distaccati. Ad oggi sull’isola si contano oltre un ...