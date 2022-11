Roma | muore lo stilista Renato Balestra | decano della moda

(Di mercoledì 30 novembre 2022), nototriestino, consideratodell’altae del made in Italy, è morto ail 26 novembre 2022 all’età di 98 anni. A darne il triste annuncio sono le figlie, ed i funerali si terranno il giorno 29 novembre sempre anella Chiesa di Santa Maria del Popolo. Chi era? La storia dietro la carriera diè quantomeno interessante. Difatti, si potrebbe dire che la sua introduzione al mondosia stata quasi casuale. Inizialmente iscritto agli studi di ingegneria, ma grande appassionato di cinema e di musica,viene scoperto per la prima volta ...

... alcune vetture e un camper avvenuto sulla- Civitavecchia a tre km dalla Capitale. Pochi giorni fa in occasione della giornata in memoria delle vittime della strada il sindaco Roberto Gualtieri ...Nel 1969 de Moraes aveva soggiornato aper alcuni mesi e, in quell'occasione, aveva ... Qui Fofi parte da un distico di Menandro: "giovane colui che gli dèi amano". Ma io ho anche pensato a ...Incidente mortale questa mattina sul Gra al km 35. Nello schianto è coinvolto un mezzo pesante. Si registrano code, fa sapere l'Anas. La viabilità è ...CRONACA – Un incidente stradale, purtroppo mortale, si è verificato ieri sera, intorno alle 20.30, in via Appia Nuova al km 22.500 nel tratto del comune di Castel Gandolfo. A perdere la vita ...