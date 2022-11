Maxibonus di Natale per i deputati | 5500 euro per comprare tablet e smartphone

BONUS DIDA 5.500 EURO La Repubblica scrive che Paolo Trancassini di Fratelli d'Italia, ... L'importo delè stato aumentato rispetto alla scorsa legislatura, quando ammontava a 2.500 ...Tempo medio di lettura: < 1 minuto Un "" dida 5.500 euro in arrivo a dicembre per tutti i deputati : lo scorso 24 novembre, come ha spiegato il quotidiano La Repubblica , i questori della Camera Paolo Trancassini (...Fino alla scorsa legislatura, il bonus era di 2.500 euro, ma adesso l’importo è aumentato del 120%. Servirà per le «esigenze individuali di aggiornamento tecnologico» ...Il tetto per il maxi bonus di Natale dei deputati è salito a 5.500 euro, utilizzabili per l'acquisto di prodotti di elettronica.