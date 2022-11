Guida alle 5 migliori aspirapolvere portatili senza filo per auto ed ufficio

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Le aspirapolverisono indispensabili in casa (abbiamo selezionato in questo articolo i 5modelli per rapporto qualità/prezzo), ma anche fuori, in macchina soprattutto, ce ne sarebbe un gran bisogno, soprattutto per quelli che sono soliti portare a spasso i propri amici a quattro zampe. Adesso siamo pronti per elencarvi le 5, da poter portare sempre con voi, anche nei luoghi più impensati. Chuboor Aspirabriciole Partiamo da una versione base, dotato di design multifunzione 3 in 1, leggero e maneggevole. Questo pratico aspirabriciolefili, che include ben 3 accessori, pesa appena 600gr. ed è provvisto di un motore ad alte prestazioni (fino a 6500 Pa con potenza ...