Covid | Cina | Guangzhou allenta misure dopo nuove proteste

In, ci si aspetta che il governo ammorbidisca la sua politica zero -, che dovrebbe guidare una crescita del 5,6% del prodotto interno lordo il prossimo anno. I mercati emergenti, nel ...... la fabbrica Foxconn che assembla gli smartphone della Apple, "entrerà nella fase di regolare prevenzione e controllo della pandemia del- 19" a partire da domani, primo dicembre, in base ai ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Nel frattempo, la Cina ha difeso ancora la linea della 'tolleranza zero', annunciando un nuovo piano per accelerare i vaccini anti-Covid per poter aumentare la protezione degli anziani, a partire ...