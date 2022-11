Oroscopo Branko 30 novembre 2022 | le previsioni amore e lavoro segno per segno

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 29 novembre 2022)mercoledì 30. Oggi è mercoledì e metà settimana è trascorsa. Oggi è l’ultimo giorno di, siete pronti a dare il benvenuto a dicembre? Come al solito, gli impegni dio studio non mancano ma scommetto che prima di ritornare in ufficio o sui libri siete curiosi di sapere come andrà questa giornata e cosa avranno in serbo per voi le stelle! Ci saranno novità sul? E nei sentimenti? Ancora, ci saranno segni più fortunati di altri o bisognerà pazientare ancora un po’? Non ci resta che scoprire tutto con ledell’amato astrologo30: Ariete, Toro e ...