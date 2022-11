Cristina Quaranta difende Oriana Marzoli e Sonia l’attacca

(Di martedì 29 novembre 2022)ha criticato le parole cheha usato perree per attaccare Antonino Spinalbese L'articolo proviene da Novella 2000.

Botta e risposta social trae Sonia Bruganelli dopo alcuni commenti successivi alle vicende avvenute al GF Vip. La puntata scoppiettante del GF Vip che ha visto nell'occhio del ciclone Antonino Spinalbese e ...A confermare la teoria di Anna Pettinelli (cioè che pure Antonino Spinalbese sia un narcisista patologico) è stata ancheche ha prima applaudito la collega, poi ha scritto un tweet. ...Sonia ha criticato le parole che Cristina Quaranta ha usato per difendere Oriana Marzoli e per attaccare Antonino Spinalbese.Cristina Quaranta all'attacco. Durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha voluto mettere al centro della scena Antonino Spinalbese e in particolare il ...