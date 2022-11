Calenda a Palazzo Chigi | “Da Giorgia Meloni ho visto aperture Il Pd non risponde mai alle proposte serie”

(Di martedì 29 novembre 2022): "È stato un incontro molto positivo, fatto nel merito dei provvedimenti e dove abbiamo esposto le nostre. Ovviamente ci sono delle cose su cui non siamo assolutamente d'accordo e di cui non abbiamo nemmeno discusso come la flat tax" L'articolo proviene da Firenze Post.

Leggi anche Manovra 2023, Meloni: "Scelte anche se costano voti" Manovra 2023,vede Meloni: ... si legge in una nota diChigi. PD - "Il testo finale della legge di bilancio conferma la ...Lo ha detto Carlo, leader di Azione e del cosiddetto Terzo polo, uscendo daChigi dove ha incontrato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni per presentarle la sua 'contromanovra'. ...Ripete ancora una volta che non vuole fare la stampella del governo. Però arriva ad avanzare consigli a un partito della maggioranza come Forza Italia per aiutare meglio la capa dell’esecutivo a fare ...(Agenzia Vista) Roma 29 novembre 2022 È stato un incontro molto positivo, siamo entrati nel merito del provvedimento e abbiamo scorso le nostre proposte: ci sono cose su cui noi assolutamente ...