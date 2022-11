Ultime Notizie – Smart working | Zangrillo | “Sbagliato pensare che non funzioni”

(Di lunedì 28 novembre 2022) ”Èche lonon, ”l’importante è organizzarsi. Ma può essere uno strumento molto utile”. Il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo, in un’intervista a La stampa, racconta di aver passato il primo mese di governo ”a studiare, con l’obiettivo di dare continuità alle azioni che puntano alla semplificazione e all’innovazione e combattere la falsa narrazione che la pubblica amministrazione sia lenta e ripiegata su sé stessa”. ”Se si vuole far funzionare una organizzazione, bisogna partire dal mettere al centro le persone che ne fanno parte”, secondo il ministro. ”Bisogna investire sui 3,2 milioni di dipendenti pubblici, per renderli consapevoli delle responsabilità e del ruolo che ricoprono, fornendo loro strumenti adeguati anche ...

Il testo, arricchito anche delle relazioni tecniche e illustrative, appare completo anche di norme che nei giorni scorsi sono state oggetto dilimature, come Opzione donna ed extraprofitti. 28 ......i Blazers (11 - 9) che vanno ko anche a Brooklyn e incassano così la quinta sconfitta nelle... Leggi i commenti Nba: tutte le28 novembre 2022Conquistare cinque successi di fila non accadeva per la società lombarda dal campionato 2017/18 quando ottenne 8 vittorie consecutive dalla giornata 23 alla 29, prima di perdere l’ultima partita di ...Attualmente in tour nei principali teatri italiani, Gli ultimi giorni di Van Gogh, il nuovo spettacolo di Marco Goldin, si appresta ad andare in scena anche in regione con due date: la prima ...