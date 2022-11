Kate Moss senza veli per Bottega Veneta e Gaetano Pesce

Leggi su amica

(Di lunedì 28 novembre 2022) All’interno di uno spazio grigio, con muri e pavimenti in cemento armato, per la sfilata PE 23 diha preso vita un’opera d’arte temporanea site-specific firmata. Colori vivaci accostati con sapiente casualità e una passerella in resina dall’effetto a specchio hanno fatto da sfondo alla seconda collezione firmata dal direttore creativo Matthieu Blazy. Ora, in occasione di Design Miami, la collaborazione tra i due artisti continua. Con l’esposizione e la vendita delle sedute Come Stai? E una campagna dal potere ipnotico con protagonistaè il volto della mostra dedicata alle sedute Come Stai? diper ...