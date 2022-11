Da Twitter – #Qatar2022 | La protesta della @DFB_Team contro la FIFA | “Negarci la fascia #One…

(Di lunedì 28 novembre 2022) Il re del calciomercato ha appena twittato una notizia molto interessante che farà parlare di sé nelle prossime ore:La@DFB Teamla: "la#OneLove è comela voce"https://t.co/5VoPrWjimy — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) November 23, 2022 A conferma dell’interesse sull’argomento, questo tweet di Di Marzio ha attualmente raccolto 13 retweet e 99 “cuoricini”. Mica male! Source by Gianluca Di Marzio L'articolo DaLa@DFB Teamla: “laproviene da JustCalcio.com.

L'affermazione è contenuta in una registrazione audio ottenuta da una organizzazione di attivisti (il cui accountora risulta sospeso) e pubblicata da Iran International. Secondo quanto ...Lo scrive suil sindaco di Bruxelles, Philippe Close, mentre le vie del centro della città sono prese d'assalto dai giovani tifosi marocchini a seguito della vittoria del Marocco sul Belgio ...(Adnkronos) - "Purtroppo, la dichiarazione di Sandro Wagner sui thawb è avvenuta durante una fase emotiva del gioco. Ciò non è permesso. Ne discuteremo". Lo ha scritto su Twitter l'emittente tedesca Z ...Doha, 28 nov. Adnkronos) – “Purtroppo, la dichiarazione di Sandro Wagner sui thawb è avvenuta durante una fase emotiva del gioco. Ciò non è permesso.